​Де Брёйне не считает, что «Манчестер Сити» пришлось перестраиваться под Холанна

В летнее трансферное окно Эрлинг Холанн оказался в «Манчестер Сити». Многие эксперты говорили, что кому-то придётся перестраиваться – «горожанам» или самому футболисту. Впрочем, полузащитник Кевин де Брёйне не разделяет такие мнения.

«Я не думаю, что нам приходится действовать по-другому. У нас просто другие игроки. Да, мы играли с ложной девяткой, но мы также играли с Габриэлем Жезусом или с Рахимом Стерлингом на острие атаки. Всё зависит от конкретной игры», - сказал де Брёйне журналистам.

В 15 матчах за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн записал на свой счёт 22 гола и 3 результативных паса.