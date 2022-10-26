«Ньюкасл» хочет подписать двух топ-игроков

«Ньюкасл» намерен серьёзно усилиться в предстоящее трансферное окно. По информации The Chronicle, руководители «сорок» готовы выделить большие денежные средства для приобретения нападающего «Байера» Муссы Диаба и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона. Источник отмечает, что деньги будут выделены только в том случае, если до января «Ньюкасл» сохранит свои позиции в первой шестерке.

На данный момент клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 21 набранное очко за 12 матчей. В предстоящем туре «сороки» примут «Астон Виллу», встреча состоится 29 октября в 18:00 по мск.