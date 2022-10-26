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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» хочет подписать двух топ-игроков

26 Октября 2022 • 18:57 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 6.00 2 1.28
29.10 14:30

«Ньюкасл» намерен серьёзно усилиться в предстоящее трансферное окно. По информации The Chronicle, руководители «сорок» готовы выделить большие денежные средства для приобретения нападающего «Байера» Муссы Диаба и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона. Источник отмечает, что деньги будут выделены только в том случае, если до января «Ньюкасл» сохранит свои позиции в первой шестерке.  

На данный момент клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 21 набранное очко за 12 матчей. В предстоящем туре «сороки» примут «Астон Виллу», встреча состоится 29 октября в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Джеймс Мэддисон Мусса Диаби
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