Футболка Агуэро, в которой он забил чемпионский гол в ворота «КПР», будет выставлена на аукцион

Футболка бывшего нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро будет выставлена на аукцион в ближайшее время. Об этом сообщает The Guardian.

Именно в этой футболке форвард манчестерского клуба забил победный гол на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте в ворота «КПР» 13 мая 2012 года. В тот день этот мяч принёс «Сити» титул чемпионов Англии. До 92-й минуты той встречи манчестерская команда уступала со счётом 1:2, однако голы Эдина Джеко и Серхио Агуэро смогли исправить ситуацию для «горожан».

Сообщается, что минимальная цена предмета будет составлять 23 тысячи евро.