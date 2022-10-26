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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Футболка Агуэро, в которой он забил чемпионский гол в ворота «КПР», будет выставлена на аукцион

26 Октября 2022 • 19:23 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 6.00 2 1.28
29.10 14:30

Футболка бывшего нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро будет выставлена на аукцион в ближайшее время. Об этом сообщает The Guardian.

Именно в этой футболке форвард манчестерского клуба забил победный гол на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте в ворота «КПР» 13 мая 2012 года. В тот день этот мяч принёс «Сити» титул чемпионов Англии. До 92-й минуты той встречи манчестерская команда уступала со счётом 1:2, однако голы Эдина Джеко и Серхио Агуэро смогли исправить ситуацию для «горожан».

Сообщается, что минимальная цена предмета будет составлять 23 тысячи евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро Чемпионат Англии
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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