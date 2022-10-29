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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн и Фоден начнут матч против «Лестера» на скамейке запасных

29 Октября 2022 • 13:09 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.80 2 1.30
Через 0 ч. 39 мин.

Нападающий Эрлинг Холанн и полузащитник Фил Фоден не появятся в стартовом составе «Манчестер Сити» на сегодняшний матч Английской премьер-лиги против «Лестера». Об этом сообщает Team news and ticks.

Оба футболиста начнут поединок на скамейке запасных. Кто займёт их места в стартовом составе – пока неизвестно.

На счету Холанна в этом сезоне 22 гола во всех турнирах. Норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов. Что касается Фодена, на счету полузащитника в нынешней кампании 6 голов и 3 результативные передачи в чемпионате. Для сравнения, за весь предыдущий сезон хавбек отметился в турнире 9 голами и 5 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Фил Фоден Эрлинг Холанн
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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