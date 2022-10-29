Холанн и Фоден начнут матч против «Лестера» на скамейке запасных

Нападающий Эрлинг Холанн и полузащитник Фил Фоден не появятся в стартовом составе «Манчестер Сити» на сегодняшний матч Английской премьер-лиги против «Лестера». Об этом сообщает Team news and ticks.

Оба футболиста начнут поединок на скамейке запасных. Кто займёт их места в стартовом составе – пока неизвестно.

На счету Холанна в этом сезоне 22 гола во всех турнирах. Норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов. Что касается Фодена, на счету полузащитника в нынешней кампании 6 голов и 3 результативные передачи в чемпионате. Для сравнения, за весь предыдущий сезон хавбек отметился в турнире 9 голами и 5 ассистами.