«ПСЖ» пристально следит за полузащитником «Манчестер Сити»

Французский «ПСЖ» следующим летом всерьёз рассчитывает усилиться 32-летним полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Если верить словам журналиста Маттео Моретто, парижане хотят заполучить футболиста на правах свободного агента, как только у него закончится контракт с «горожанами».

Также источник сообщает, что в списке претендентов на хавбека числится мюнхенская «Бавария», но местный журналист Кристиан Фальк вчера опроверг эту информацию.

Напомним, Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года и с тех пор выиграл с командой 4 чемпионских титула Английской премьер-лиги, а также несколько кубковых турниров.