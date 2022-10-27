Грилиш – о критике Сунесса: «Не знаю, почему он так предвзят ко мне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о критике Грэма Сунесса в свой адрес.

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» известен своими высказываниями в адрес Грилиша, и тот их явно не оценил: «Я не знаю, в чём его проблема, почему он так предвзят ко мне. Я стараюсь не читать подобные слова, но иногда это невозможно. Он был отличным футболистом, но я знаю собственные способности, и иногда мне кажется, что он склонен критиковать меня больше, чем кого-либо другого», – цитирует Mirror полузащитника «горожан».

В активе Джека Грилиша один забитый мяч в 12 поединках нынешнего сезона.