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Грилиш – о критике Сунесса: «Не знаю, почему он так предвзят ко мне»

27 Октября 2022 • 23:35 Комментировать (1)
Лестер
...
Манчестер Сити
1 10.00 X 6.00 2 1.27
29.10 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о критике Грэма Сунесса в свой адрес.

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» известен своими высказываниями в адрес Грилиша, и тот их явно не оценил: «Я не знаю, в чём его проблема, почему он так предвзят ко мне. Я стараюсь не читать подобные слова, но иногда это невозможно. Он был отличным футболистом, но я знаю собственные способности, и иногда мне кажется, что он склонен критиковать меня больше, чем кого-либо другого», – цитирует Mirror полузащитника «горожан».

В активе Джека Грилиша один забитый мяч в 12 поединках нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Грэм Сунесс
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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Kostya
28 Октября 2022 в 00:25
Я не знаю, в чём его проблема, почему он так предвзят ко мне.

В смысле - в чём проблема? Погба ведь того, улетел лечиться в Юву. Вот и на тебя пал нелёгкий выбор студии аналитики)
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