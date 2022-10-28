Гвардиола очень высоко ценит Гюндогана и не хочет терять его в конце сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в конце сезона не хочет лишаться полузащитника Илкая Гюндогана, который может покинуть команду на правах свободного агента по истечению срока контракта.

По информации от журналиста Маттео Моретто, Гвардиола считает, что несмотря на свой возраст, Гюндоган ещё многое может дать «Манчестер Сити» в будущем. Испанский специалист попросил руководство клуба достичь соглашения с немцем по поводу нового контракта.

Ранее сообщалось, что подписать Гюндогана следующим летом на правах свободного агента уже готовы два топ-клуба – мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».