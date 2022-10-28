Гвардиола рассказал о состоянии Холанна в преддверии матча с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированного нападающего Эрлинга Холанна в преддверии матча 14-го тура АПЛ против «Лестера».

Ранее испанский специалист сообщал, что 22-летний норвежец получил повреждение по ходу матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:0).

«Он чувствует себя лучше, но мы будем тренироваться сегодня и проведём оценку через несколько часов. Мы посмотрим, как он чувствует свою ногу, и примем решение. Я узнаю через два часа, сможет он играть или нет», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч «Лестер» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 29 октября. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.