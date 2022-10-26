Рангник: «Эрлинг – машина, которую трудно остановить»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал форму нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна.

Специалист обратил внимание на молодой возраст футболиста и призвал ознакомиться с количеством забитых мячей, учитывая этот фактор.

«Эрлинг – машина, которую трудно остановить. Эрлинг каждое утро просыпается под гимн Лиги чемпионов, играющий на его телефоне», - приводит слова Рангника Bild.

Бывший руководитель московского «Локомотива» по спорту и развитию считает, что данный факт демонстрирует амбиции форварда.

«Этот парень живёт футболом и голами», - добавил Рангник.