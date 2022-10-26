Диаш: «Матчи в Лиге чемпионов даются куда проще, чем в АПЛ»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш рассказал о разнице между Лигой чемпионов и Английской премьер-лигой. По мнению португальца, в некоторых еврокубковых матчах выступать гораздо проще, чем в играх чемпионата.

«Когда мы играем в Лиге чемпионов, некоторые матчи даются куда проще, чем в Английской премьер-лиге. В чемпионате ты всегда обязан показывать свою лучшую форму. Если ты амбициозный игрок, то это правильное место для тебя. Если же ты привык прятаться, то Премьер-лига не для тебя», – цитирует Диаша City Xtra.

Напомним, португалец перебрался в «Манчестер Сити» летом 2020 года из лиссабонской «Бенфики» и с тех пор выиграл два чемпионских титула АПЛ.