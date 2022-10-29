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Холанн подарил футболистам дортмундской «Боруссии» футболки «Манчестер Сити» со своим автографом

29 Октября 2022 • 02:43 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.80 2 1.30
Через 11 ч. 19 мин.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн не хочет, чтобы о нем думали лишь как о машине для забивания голов. Нападающий «Манчестер Сити» не упускает возможности показать, что и человеческое ему не чуждо - так, он взял за привычку дарить подарки, в частности, после того, как в «Манчестер Сити» из «Боруссии» по его совету перебрался Мануэль Аканджи, Холанн одарил «перебежчика» часами Rolex за 14 тысяч евро.

Правда, на днях выяснилось, что тот Rolex все равно не особо был нужен Эрлингу, потому что он заключил контракт с другой часовой фирмой и обязался носить ее продукцию. А сейчас, как сообщает немецкое издание Bild, после матча с дортмундской «Боруссией» Холанн собственноручно собрал футболки своих партнеров по команде, расписался на них и преподнес в дар «Боруссии» -  не только игрокам, но и кое-кому из администрации клуба.

Щедрая норвежская душа!

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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