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Мангала: «Гвардиола объяснил мне, что я не подхожу под его игровой стиль»

28 Октября 2022 • 12:19 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
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29.10 14:30

Бывший защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала вспомнил свои последние месяцы в команде. Напомним, француз покинул «Этихад Стэдиум» после прихода на пост главного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Когда я не смог покинуть команду, Гвардиола сказал, что я всё ещё нахожусь в «Манчестер Сити», так как руководство не смогло найти мне новый клуб. Тренер очень честно со мной поговорил. Он сказал, что у меня очень специфические данные, которые не подходят под его игровой стиль», – цитирует Мангала City Xtra.

С недавних пор Эльяким выступает во Франции за «Сент-Этьен», который в прошлом сезоне опустился во второй дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сент-Этьен Хосеп Гвардиола Эльяким Мангала
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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