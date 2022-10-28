Мангала: «Гвардиола объяснил мне, что я не подхожу под его игровой стиль»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала вспомнил свои последние месяцы в команде. Напомним, француз покинул «Этихад Стэдиум» после прихода на пост главного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Когда я не смог покинуть команду, Гвардиола сказал, что я всё ещё нахожусь в «Манчестер Сити», так как руководство не смогло найти мне новый клуб. Тренер очень честно со мной поговорил. Он сказал, что у меня очень специфические данные, которые не подходят под его игровой стиль», – цитирует Мангала City Xtra.

С недавних пор Эльяким выступает во Франции за «Сент-Этьен», который в прошлом сезоне опустился во второй дивизион.