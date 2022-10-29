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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «Де Брёйне вернулся»

29 Октября 2022 • 17:30 Комментировать
Лестер
0:1
Манчестер Сити
окончен

В субботу «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Лестер» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Кевин де Брёйне.

«Лестер» изменился, и это была сложна игра. После того, как мы забили гол, они изменили свой ритм, а последние минуты в Премьер-лиге всегда сложные. Для нас это большая победа.

Кевин де Брёйне вернулся. В последних нескольких матчах он играл не очень хорошо, но сегодня он был великолепен. Он это знает. Сегодня пространства было мало, и нам приходилось иметь терпение», - сказал Гвардиола в эфире BT Sport.

На следующей неделе «Манчестер Сити» сыграет против «Севильи» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
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