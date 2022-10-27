Альварес: «Все мы знаем, какие качества есть у Холанна»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес оценил выступления своего партнёра по команде Эрлинга Холанна, на счету которого уже 22 гола во всех турнирах в нынешнем сезоне. Норвежец лидирует в бомбардирской гонке Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.

«Все мы знаем, какие качества есть у Холанна. Он очень хорош физически, отлично двигается, а также очень быстро действует в чужой штрафной площади. Он отличный футболист, а также приятный человек в жизни», – заявил Альварес в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, Холанн и Альварес оба присоединились к «Манчестер Сити» этим летом.