Де Брёйне: «Манчестер Сити» может гордиться своей игрой

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался после признания «горожан» лучшим клубом года.

Футболист сказал официальному сайту клуба, что защищает цвета «Сити» уже на протяжении восьми лет, главной целью команды является радовать болельщиков своей игрой. Де Брёйне заявил, что «Манчестер Сити» уже выиграл много трофеев, но пока команде не покорилась Лига чемпионов, при этом хавбек отметил, что игроки все равно могут гордиться своей игрой.

Напомним, 31-летний бельгиец занял третье место в голосовании за «Золотой мяч». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет 11 результативных передач.