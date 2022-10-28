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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган не интересен «Баварии»

28 Октября 2022 • 13:43 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.90 2 1.28
29.10 14:30

Мюнхенская «Бавария» не нуждается в услугах полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. По информации от журналиста Кристиана Фалька в социальных сетях, команда Юлиана Нагельсманна не заинтересована в приглашении хавбека.

При этом источник также сообщает, что на немца уже есть несколько претендентов среди топ-клубов. Напомним, в конце сезона Гюндоган может стать свободным агентом, если не продлит свой истекающий контракт с «Манчестер Сити».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 32-летний Гюндоган отметился двумя голами и одной результативной передачей. «Манчестер Сити» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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29.10.22 в 14:30
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