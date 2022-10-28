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Гюндоган может продлить контракт с «Манчестер Сити» в ближайшие недели

28 Октября 2022 • 01:38 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 10.00 X 6.00 2 1.27
29.10 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган обсуждает новое соглашение со своим клубом.

Текущий договор рассчитан до следующего лета, и на капитана «горожан» появились претенденты, желающие переманить опытного хавбека в качестве свободного агента. Впрочем, по данным из Англии, 32-летний игрок вполне может остаться в «Манчестер Сити»: стороны ведут переговоры, которые уже в ближайшие недели могут завершиться успехом.

Как сообщалось ранее, интерес к Илкаю Гюндогану проявляют мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ», чьи представители уже связывались с футболистом по вопросу будущего перехода.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити ПСЖ Илкай Гюндоган
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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