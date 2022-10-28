Гюндоган может продлить контракт с «Манчестер Сити» в ближайшие недели

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган обсуждает новое соглашение со своим клубом.

Текущий договор рассчитан до следующего лета, и на капитана «горожан» появились претенденты, желающие переманить опытного хавбека в качестве свободного агента. Впрочем, по данным из Англии, 32-летний игрок вполне может остаться в «Манчестер Сити»: стороны ведут переговоры, которые уже в ближайшие недели могут завершиться успехом.

Как сообщалось ранее, интерес к Илкаю Гюндогану проявляют мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ», чьи представители уже связывались с футболистом по вопросу будущего перехода.