Холанн стал лицом престижного часового бренда

Успехи Эрлинга Холанна приносят ему славу и рекламные контракты - как сообщается, норвежский нападающий стал лицом торговой марки часов Breitling, после чего сразу же, как водится, признался, что «всегда испытывал слабость к часам».

- Я всегда был фаном часов и моды в целом. Мне нравится следить за новыми тенденциями. Я и раньше знал эту марку и любил ее за чистый дизайн. Я могу сказать, что модели часов Breitling - это то, что представляет меня, - цитирует слова норвежского суперфорварда издание GQ.

Напомним, что модником прослыл и его коллега по нападению «Манчестер Сити» - Джек Грилиш подписал контракт с Gucci, став представителем этого дома моды.