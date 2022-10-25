Агуэро: «Однажды Гвардиола посадил меня в запас за то, что я стал слишком толстым»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вспомнил о работе с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой. Аргентинец признался, что однажды наставник усадил его на скамейку запасных из-за набранного лишнего веса.

«В первом сезоне под руководством Гвардиолы мы находились то ли на третьем, то ли на четвёртом месте. Однажды он сказал мне: «Я ставлю тебя в запас, потому что ты стал слишком толстым». Он деликатно мне всё объяснил, мне нечего было сказать, ведь это было правдой», – цитирует Агуэро El Chiringuito TV.

Агуэро по ходу прошлого сезона завершил профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем. Последней командой Серхио стала каталонская «Барселона».