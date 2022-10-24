Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Диаш: «Тренировки с Холанном помогают развиваться»

24 Октября 2022 • 20:42 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 6.00 2 1.28
29.10 14:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отметил пользу совместных тренировок с одним из самых эффективных нападающих мирового футбола.

После перехода в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн провёл 15 матчей за команду Хосепа Гвардиолы во всех турнирах, поразив ворота невероятные 22 раза. Португальский центрбек рассказал, что значит противостоять столь одарённому форварду на тренировках: «Хочешь быть лучшим – тренируйся с лучшими. Такие соперничества заставляют прилагать больше усилий. Да, из-за напряжённого графика матчей у нас не так много полноценных тренировок в этом сезоне, но для меня очевидно, что это действительно полезно», – заявил Диаш.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рубен Диаш Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.10.22 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
1.56 4.40 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
20:42 · Англия. Премьер-лига
Диаш: «Тренировки с Холанном помогают развиваться»
20:28 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова заплатить 7 миллионов евро «Вильярреалу» за Эмери
20:17 · Англия. Премьер-лига
Сон задумался об уходе из «Тоттенхэма», игрок интересен испанскому топ-клубу слухи
17:35 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» объявил о назначении Каррика на пост главного тренера клуба 2
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Мукоко
15:10 · Англия. Премьер-лига
Тирни: «Жезус — один из лучших игроков, с кем я играл»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Поттер высказался о ситуации Стерлинга
15:00 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Очень грустно, что у нас много травм»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Кулибали пропустил сегодняшнюю тренировку «Челси»
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Холанн может побить рекорд АПЛ по голам за сезон» 2
14:22 · Англия. Премьер-лига
​Жезус не знает, почему он перестал забивать
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг принял решение по Роналду слухи
12:30 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продолжает работу по трансферу Нкунку – инсайдер
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ювентус» могут обменяться игроками
12:05 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар: «Хотели сохранить Антони и Мартинеса в «Аяксе»
Все новости
Рекомендуем