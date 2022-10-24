Диаш: «Тренировки с Холанном помогают развиваться»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отметил пользу совместных тренировок с одним из самых эффективных нападающих мирового футбола.

После перехода в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн провёл 15 матчей за команду Хосепа Гвардиолы во всех турнирах, поразив ворота невероятные 22 раза. Португальский центрбек рассказал, что значит противостоять столь одарённому форварду на тренировках: «Хочешь быть лучшим – тренируйся с лучшими. Такие соперничества заставляют прилагать больше усилий. Да, из-за напряжённого графика матчей у нас не так много полноценных тренировок в этом сезоне, но для меня очевидно, что это действительно полезно», – заявил Диаш.