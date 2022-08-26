«Ливерпуль» надеется продлить контракт с Кейта

Вопреки интересу со стороны немецких клубов, «Ливерпуль» не хочет расставаться со своим полузащитником Наби Кейта. Liverpool Echo сообщает, что мерсисайдцы хотят сохранить хавбека и продлить с ним контракт на действующих условиях.

Напомним, ранее немецкая пресса сообщала, что полузащитник несчастлив на «Энфилде» из-за недостатка игрового времени. Футболиста связывали с переходом в дортмундскую «Боруссию», которая была бы не против усилить центральную линию.

Действующий контракт Кейта с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. Полузащитник пока отказывался продлевать своё соглашение с мерсисайдским клубом.