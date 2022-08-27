«Ливерпуль» не забивал девять голов с сентября 1989 года

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал дома «Борнмут», и за первый тайм подопечные Юргена Клоппа забили пять голов. Это рекорд мерсисайдского клуба. Ранее «Ливерпуль» пять мячей в первом тайме матча АПЛ никогда не забивал.

Еще четыре были забиты во втором тайме, и, таким образом, «Ливерпуль» забил девять голов в матче АПЛ впервые - а если брать шире, на чемпионат Первого дивизиона, то «Ливерпуль» не забивал девять мячей с сентября 1989 в матче с «Кристал Пэлас», тогда команда выиграла со счетом 9:0.

Победа стала для «Ливерпуля» первой в текущем сезоне английской Премьер-лиги.