​Клопп упрекнул руководство «Борнмута» - клубом владеет россиянин

Вскоре после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:9 «Борнмут» объявил об отставке Скотта Паркера с должности главного тренера команды. На первое тренерское увольнение сезона отреагировал рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Увольнение Паркера? Когда я услышал об этом, то понял, как важно иметь правильных владельцев в клубе. Нервные боссы навредили команде, Паркер – отличный тренер», - высказался Клопп.

Отметим, что владельцем «Борнмута» является российский бизнесмен Максим Дёмин.

Напомним, что в августе тренерская отставка в Английской премьер-лиге произошла впервые с 2004 года.