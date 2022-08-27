Хендерсон – о результатах на старте сезона: «Это неприемлемо»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает неприемлемыми результаты команды на старте сезона. Напомним, что мерсисайдцы не выиграли ни одного из трёх своих стартовых матчей в Английской премьер-лиге.

«Нет смысла говорить, что мы провалили начало сезона. Мы стартовали ниже положенных стандартов – это неприемлемо. Мы должны исправить ситуацию как можно скорее», – заявил Хендерсон в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал в АПЛ на втором месте с отставанием в одно очко от «Манчестер Сити». Сегодня мерсисайдцы проведут игру 4 тура у себя дома против «Борнмута».