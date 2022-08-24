Клопп опроверг слухи о разладе в «Ливерпуле»

Две ничьи и поражение - старт чемпионата Англии для «Ливерпуля» выдался не самым удачным, вследствие чего в прессе поползли слухи, что поднадоевшие друг другу игроки начали ссориться между собой. Однако наставник клуба Юрген Клопп опроверг подобные слухи, заявив, что не в курсе таких нюансов.

- Не замечал ничего подобного. На поле у игроков бывают ссоры, и после матча с «Манчестер Юнайтед» было бы ложью сказать, что у нас были довольные игроки и тренеры. Но это нормально. А с ссорами и конфликтами в команде у нас все в порядке, не переживайте, - цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».