Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» со счётом 9:0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал сокрушительную победу своей команды над «Борнмутом» (9:0).

«Сегодня нам удалось наладить игру. Мы забили замечательные голы, – приводит слова немецкого специалиста BBC. – Важно не зацикливаться на сегодняшнем матче и продолжать в том же духе. Следующий матч [против «Ньюкасла»] будет другим.

Рад, что сегодня мне не придётся отвечать на вопросы о том, почему мы не победили. Всё сложилось для нас великолепно.

Самое главное – постоянство. Раньше это было нашей сильной стороной, и мы должны снова этого достичь. Скоро мы начнём готовиться к «Ньюкаслу». Посмотрим, что получится в следующей игре», – отметил Клопп.