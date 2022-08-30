​Паркер стал только шестым тренером в истории АПЛ, которого уволили в августе

Поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:9 стало фатальным для Скотта Паркера – «Борнмут» объявил об увольнении тренера.

В эпоху Английской премьер-лиги, которая берёт отсчёт в 1992 году, тренерские увольнения в августе являются редкостью. Паркер стал только шестым тренером, которого уволили в последний месяц лета, о чём сообщает The Analyst.

Полный список августовских увольнений в АПЛ выглядит так: Питер Рид («Манчестер Сити», сезон 1993/1994), Кенни Далглиш («Ньюкасл, 1998/1999), Руд Гуллит («Ньюкасл», 1999/2000), Пол Старрок («Саутгемптон», 2004/2005), Бобби Робсон («Ньюкасл», 2004/2005), Скотт Паркер («Борнмут», 2022/2023).