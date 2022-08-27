Клопп одержал самую крупную победу в тренерской карьере

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал дома «Борнмут», и за первый тайм подопечные Юргена Клоппа забили пять голов. Это рекорд мерсисайдского клуба. Ранее «Ливерпуль» пять мячей в первом тайме матча АПЛ никогда не забивал.

Более того, еще четыре гола последовали во втором тайме - и «Ливерпуль» повторил рекорд самой крупной победы в истории АПЛ. Также она стала самой крупной в тренерской карьере Юргена Клоппа, который до «Ливерпуля» работал с «Майнцем» и дортмундской «Боруссией».

В следующем, пятом туре АПЛ «Ливерпуль» примет в домашнем матче «Ньюкасл».