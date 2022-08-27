Баббель: «Я много веселился, ходил в клубы, я не был профессионалом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Маркус Баббель рассказал о своих проблемах в личной жизни, из-за которых он потерял мотивацию играть в футбол.

Напомним, Баббель выступал за мерсисайдцев в период с 2000 по 2004 год. Всего в футболке английского клуба защитник провёл 73 матча, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач.

«Я уже не был прежним человеком. Смотрел, как быстро меняется жизнь, я начал наслаждаться ею. Я много веселился, ходил в клубы, много пил и курил, я не был профессионалом. К тому же, я тогда развёлся со своей первой женой. У меня были проблемы личного характера», — цитирует Баббеля Liverpool Echo.

После «Ливерпуля» немец выступал за «Блэкберн» и «Штуттгарт», завершив профессиональную игровую карьеру в 2007 году.