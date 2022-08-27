«Ливерпуль» впервые за забил пять голов в первом тайме матча АПЛ

В матче в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома «Борнмут», и за первый тайм подопечные Юргена Клоппа забили уже пять голов. Отличились Диас, Эллиот, Александер-Арнольд, Фирмино, а также ван Дейк. Пять голов в первом тайме - это рекорд лондонского клуба. Ранее «Ливерпуль» пять мячей в первом тайме матча АПЛ никогда не забивал.

Следить за событиями матча четвертого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию. Напомним, что «Ливерпуль» в первых трех турах английского чемпионата Премьер-лиги не выиграл ни разу.