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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» впервые за забил пять голов в первом тайме матча АПЛ

 
27 Августа 2022 • 18:00 Комментировать
Ливерпуль
9:0
Борнмут
окончен

В матче в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома «Борнмут», и за первый тайм подопечные Юргена Клоппа забили уже пять голов. Отличились Диас, Эллиот, Александер-Арнольд, Фирмино, а также ван Дейк. Пять голов в первом тайме - это рекорд лондонского клуба. Ранее «Ливерпуль» пять мячей в первом тайме матча АПЛ никогда не забивал.

Следить за событиями матча четвертого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию. Напомним, что «Ливерпуль» в первых трех турах английского чемпионата Премьер-лиги не выиграл ни разу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борнмут
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окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
окончен Брентфорд 1:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
окончен Челси 2:1 Лестер 1.42 4.80 7.50
окончен Ливерпуль 9:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
окончен Брайтон 1:0 Лидс
окончен Манчестер Сити 4:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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