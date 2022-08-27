Клопп: «Мы ищем нового полузащитника»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что его команда находится в поисках нового полузащитника. Мерсисайдский клуб будет ускоренно работать над этим до закрытия трансферного окна.

«Да, я был тем, кто сказал, что нам не нужен новый полузащитник. Вы все были правы, а я ошибался. Сейчас мы ищем нового полузащитника. Мы постараемся кое-что сделать, но это должен быть правильный игрок», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что «Ливерпуль» потерял минимум на месяц сразу троих полузащитников. Речь идёт об Алексе Окслейде-Чемберлене, Тьяго Алькантаре и Кёртисе Джонсе.