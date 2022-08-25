Сакки назвал четырёх главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Милана» Ариго Сакки назвал своих фаворитов на победу в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня в 19:00 по московскому времени стартует жеребьёвка группового этапа турнира.

«Я назову тех, кто играет в тотальный футбол. Среди них: «Ливерпуль», «Реал» Мадрид, «Бавария» и «Манчестер Сити», – цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», который взял свой 14-й трофей самого престижного клубного турнира. Финал следующего розыгрыша пройдёт в Стамбуле, где также сегодня состоится жеребьёвка.