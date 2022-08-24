«Ливерпуль» не сможет купить Беллингема в это трансферное окно

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не покинет свою команду до конца трансферного окна. По информации от Liverpool Echo, заинтересованность «шмелей» в Наби Кейта не поможет «Ливерпулю» заполучить англичанина.

Беллингем уже дал согласие на то, что останется в «Боруссии» Дортмунд минимум до конца нынешнего сезона. Через год на футболиста помимо «Ливерпуля» будет претендовать мадридский «Реал».

Кейта, в свою очередь, был бы не против присоединиться к дортмундской «Боруссии». Вместо Наби «Ливерпуль» может купить у «Брайтона» полузащитника Мойзеса Кайседо.