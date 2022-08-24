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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жота: «Играть с лучшими мотивирует»

 
24 Августа 2022 • 22:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
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27.08 17:00

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о том, что именно мотивирует его в выступлениях за мерсисайдцев. В прошлом сезоне Жота регулярно появлялся на поле, забив 21 гол в общей сложности, в этом сезоне как для него, так и для клуба все не так просто.

- Я пришел сражаться с лучшими, и меня не устраивает оставаться в замене. Когда сражаешься с лучшими, сам становишься лучше. Я одобряю трансферы «Ливерпуля». У нас появились важные новые игроки, все сейчас на своих местах, - заявил Жота в интервью Sky Sports.  

В следующем, четвертом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет дома «Борнмут».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диогу Жота Диого Жота
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ЛИВЕРПУЛЬ БОРНМУТ
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