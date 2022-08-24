Жота: «Играть с лучшими мотивирует»

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о том, что именно мотивирует его в выступлениях за мерсисайдцев. В прошлом сезоне Жота регулярно появлялся на поле, забив 21 гол в общей сложности, в этом сезоне как для него, так и для клуба все не так просто.

- Я пришел сражаться с лучшими, и меня не устраивает оставаться в замене. Когда сражаешься с лучшими, сам становишься лучше. Я одобряю трансферы «Ливерпуля». У нас появились важные новые игроки, все сейчас на своих местах, - заявил Жота в интервью Sky Sports.

В следующем, четвертом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет дома «Борнмут».