Клопп поставит Карвалью в старт на следующий матч АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп решил поставить полузащитника Фабиу Карвалью в основу на ближайший матч АПЛ с «Борнмутом». Об этом сообщает местное издание Liverpool Echo.

По информации источника, Клоппа впечатлила игра Карвалью с выхода на замену в игре против «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, португалец выйдет в стартовом составе на позицию центрального полузащитника.

Напомним, что Карвалью может закрыть любую позицию в атаке, а также сыграть в центре полузащиты. Футболист перебрался на «Энфилд» этим летом из лондонского «Фулхэма», в составе которого в прошлом сезоне забил 11 голов в Чемпионшипе.