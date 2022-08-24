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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп поставит Карвалью в старт на следующий матч АПЛ

 
24 Августа 2022 • 11:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
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27.08 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп решил поставить полузащитника Фабиу Карвалью в основу на ближайший матч АПЛ с «Борнмутом». Об этом сообщает местное издание Liverpool Echo.

По информации источника, Клоппа впечатлила игра Карвалью с выхода на замену в игре против «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, португалец выйдет в стартовом составе на позицию центрального полузащитника.

Напомним, что Карвалью может закрыть любую позицию в атаке, а также сыграть в центре полузащиты. Футболист перебрался на «Энфилд» этим летом из лондонского «Фулхэма», в составе которого в прошлом сезоне забил 11 голов в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Фабиу Карвалью
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ЛИВЕРПУЛЬ БОРНМУТ
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