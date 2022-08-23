Клопп призывает игроков «Ливерпуля» зажечь в следующем матче

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от поединка с «Борнмутом» в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги.

«Нам нужно начинать бороться изо всех сил, только тогда мы сможем вернуть свой привычный футбол. В ближайший уик-энд примем на «Энфилде» «Борнмут». Команда должна зажечь огонь и задать темп. Мы приложим все усилия, будем сражаться до конца», - передает слова немецкого специалиста BBC Sport.

Матч «Ливерпуля» против «Борнмута» состоится в субботу, 27 августа. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

После трех туров мерсисайдцы с двумя очками занимают 16-е место в Премьер-лиге.