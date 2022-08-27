«Ливерпуль» не проигрывает уже в 110 матчах АПЛ, если лидирует после первого тайма

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома «Борнмут», и за первый тайм подопечные Юргена Клоппа забили уже пять голов. Это рекорд мерсисайдского клуба. Ранее «Ливерпуль» пять мячей в первом тайме матча АПЛ никогда не забивал.

Стоит заметить, что «Ливерпуль» не проигрывает уже 110 матчей в английской Премьер-лиге, в которых лидирует после первого тайма. Есть уверенность в том, что этот рекорд не падет и сегодня, ведь в начале второй половины игры счет стал уже 6:0.

Напомним, что «Ливерпуль» в первых трех турах английского чемпионата Премьер-лиги не выиграл ни разу.