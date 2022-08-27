«Ливерпуль» впервые за 26 лет забил два гола в первые шесть минут матча АПЛ

В матче в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома «Борнмут», и за первые шесть минут игры подопечные Юргена Клоппа забили уже два гола, это сделали Диас и Эллиоти. Такого с «Ливерпулем» в матче чемпионата не случалось уже более двадцати шести лет - в марте 1996 года «Ливерпуль» забил те же два мяча в первые шесть минут игры в ворота «Астон Виллы».

Следить за событиями матча четвертого тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию. Напомним, что «Ливерпуль» еще не выигрывал в текущем чемпионате, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.