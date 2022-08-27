«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ

«Ливерпуль» начал новый чемпионат с трёх матчей без побед. Разозлившись, команда Юргена Клоппа в четвёртом туре Премьер-лиги не пощадила «Борнмут» - 9:0.

«Красные» повторили рекорд, ведь счёт 9:0 представляет собой самую крупную победу в истории Премьер-лиги, которая берёт отсчёт в 1992 году. Ранее с таким результатом «Манчестер Юнайтед» громил «Ипсвич» (9:0) и «Саутгемптон» (2021) дома. Также с этим же счётом «Лестер» громил «Саутгемптон» (2019) на выезде.

Следующий матч Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 31 августа – против «Ньюкасла» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.