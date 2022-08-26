Клопп – о новом полузащитнике: «Это должен быть подходящий игрок»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что до конца трансферного окна в команду может прийти новый полузащитник. Напомним, что мерсисайдский клуб в данный момент испытывает серьёзные кадровые проблемы. В лазарете сейчас находятся такие хавбеки, как Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и Кёртис Джонс.

«Мы постоянно работаем над этими вещами. Одно остаётся важным: это должен быть подходящий игрок. Мы посмотрим, сможем ли воспользоваться возможностью. Пока что я ничего не знаю», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Борнмутом».

Напомним, что в ближайшем туре АПЛ «Ливерпулю» вновь не поможет новичок Дарвин Нуньес, который отбывает дисквалификацию за красную карточку.