Топ-клуб из Бундеслиги готов взять у «Ливерпуля» Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может покинуть клуб до конца трансферного окна. По информации от инсайдера Daily Mirror Дэвида Мэддока, хавбека хочет приобрести дортмундская «Боруссия».

Отмечается, что «Ливерпуль» может рассмотреть продажу, даже несмотря на тяжёлую кадровую ситуацию с полузащитниками. На данный момент в лазарете находятся Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара, Кёртис Джонс и сам Кейта, который скоро должен восстановиться.

У Кейта остаётся всего год по контракту с «Ливерпулем», поэтому клуб задумывается над тем, чтобы отпустить игрока и купить ему на замену Мойзеса Кайседо из «Брайтона».