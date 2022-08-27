«Ливерпуль» отыгрался на «Борнмуте» за все неудачи, забив 9 мячей

После трёх неудач на старте сезона «Ливерпуль» не имел права оступиться и в четвёртом туре Премьер-лиги. В матче с «Борнмутом» «красные» забили два мяча к шестой минуте, а затем продолжили избиение соперника. Дубль в активе Луиса Диаса и Роберто Фирмино, еще по мячу на счету Харви Эллиотта, Трента Александра-Арнольда, Виргила ван Дейка и Фабиу Карвалью - 9:0. «Ливерпуль» с 5 очками взмыл на восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Диас Луис3'
|(2:0) Эллиотт Харви6'
|(3:0) Александер-Арнольд Трент28'
|(4:0) Фирмино Роберто31'
|(5:0) Ван Дейк Виргил45'
|(6:0) Мефам Крис46'
|(7:0) Фирмино Роберто62'
|(8:0) Карвалью Фабиу81'
|(9:0) Диас Луис85'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Гомес Джо•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю70' (Цимикас Костас (70') •Эллиотт Харви46' (Карвалью Фабиу (46') •Фабиньо Энрике•Хендерсон Джордан•Салах Мохамед•Фирмино Роберто70' (Милнер Джеймс (70') •Диас Луис
Траверс Марк•Смит Адам 35'46' (Биллинг Филип (46') •Мефам Крис•Сенеси Маркос•Земура Джордан•Кук Льюис77' (Пирсон Бен (77'•Хансен Эмилиано82') •Хефферсон Лерма•Энтони Джейдон•Кристи Райан46' (Соланке Доминик (46') •Тавернер Маркус•Мур Киффер
Запасные: Стэйси Джек•Лоу Джамал•James Hill•Нето Мурара•Сейди Кристиан
27 августа. Стадион "Энфилд".
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