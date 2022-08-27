«Ливерпуль» отыгрался на «Борнмуте» за все неудачи, забив 9 мячей

После трёх неудач на старте сезона «Ливерпуль» не имел права оступиться и в четвёртом туре Премьер-лиги. В матче с «Борнмутом» «красные» забили два мяча к шестой минуте, а затем продолжили избиение соперника. Дубль в активе Луиса Диаса и Роберто Фирмино, еще по мячу на счету Харви Эллиотта, Трента Александра-Арнольда, Виргила ван Дейка и Фабиу Карвалью - 9:0. «Ливерпуль» с 5 очками взмыл на восьмое место.