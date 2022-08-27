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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» отыгрался на «Борнмуте» за все неудачи, забив 9 мячей

 
27 Августа 2022 • 18:57 Комментировать (3)
Ливерпуль
9:0
Борнмут
окончен

После трёх неудач на старте сезона «Ливерпуль» не имел права оступиться и в четвёртом туре Премьер-лиги. В матче с «Борнмутом» «красные» забили два мяча к шестой минуте, а затем продолжили избиение соперника. Дубль в активе Луиса Диаса и Роберто Фирмино, еще по мячу на счету Харви Эллиотта, Трента Александра-Арнольда, Виргила ван Дейка и Фабиу Карвалью - 9:0. «Ливерпуль» с 5 очками взмыл на восьмое место.

Протокол игры  
Ливерпуль9:0Борнмут
(1:0) Диас Луис3'  
(2:0) Эллиотт Харви6'  
(3:0) Александер-Арнольд Трент28'  
(4:0) Фирмино Роберто31'  
(5:0) Ван Дейк Виргил45'  
(6:0) Мефам Крис46'  
(7:0) Фирмино Роберто62'  
(8:0) Карвалью Фабиу81'  
(9:0) Диас Луис85'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентГомес ДжоВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 70' (Цимикас Костас ( 70') Эллиотт Харви 46' (Карвалью Фабиу ( 46') Фабиньо ЭнрикеХендерсон ДжорданСалах МохамедФирмино Роберто 70' (Милнер Джеймс ( 70') Диас Луис
Запасные: Филлипс НатаниэльВан дер Берг СеппАдриан Сан-МигельДэвис Харви
Траверс МаркСмит Адам  35' 46' (Биллинг Филип ( 46') Мефам КрисСенеси МаркосЗемура ДжорданКук Льюис 77' (Пирсон Бен ( 77'Хансен Эмилиано 82') Хефферсон ЛермаЭнтони ДжейдонКристи Райан 46' (Соланке Доминик ( 46') Тавернер МаркусМур Киффер
Запасные: Стэйси ДжекЛоу ДжамалJames HillНето МурараСейди Кристиан
27 августа. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борнмут
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Комментарии (3)
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Misha_diablo_football
27 Августа 2022 в 19:13
бедный Борнмут попался под горячею руку и получил по полной за все неудачи Ливерпуля, почему-то на этой голевой феерии не поучаствовал Салах...
ЮвиК
27 Августа 2022 в 19:02
Ливерпулю и МС точно нужна суперлига. Уровень нынешнего апл для них низковат
fireland
27 Августа 2022 в 19:05
Это поэтому Ливерпуль за 3 матча выиграть не мог ?
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окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
окончен Брентфорд 1:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
окончен Челси 2:1 Лестер 1.42 4.80 7.50
окончен Ливерпуль 9:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
окончен Брайтон 1:0 Лидс
окончен Манчестер Сити 4:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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