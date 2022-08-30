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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жертвы Клоппа: шесть тренеров клубов АПЛ потеряли работу после поражения от «Ливерпуля»

 
30 Августа 2022 • 11:35 Комментировать
Ливерпуль
9:0
Борнмут
окончен

Сегодня, 30 августа, было объявлено об отставке Скотта Паркера с поста главного тренера «Борнмута». Специалист был уволен после унизительного поражения от «Ливерпуля» (0:9) в матче четвертого тура Премьер-лиги.

Как сообщает портал Whoscored, Паркер стал уже шестым наставником, который потерял работу после неудачи в поединке с подопечными Юргена Клоппа. Ранее «жертвами» немецкого специалиста стали: Франческо Гвидолин, Славен Билич, Славиша Йоканович, Жозе Моуринью и Марку Силва.

Паркер возглавлял «Борнмут» с лета прошлого года. После четырех туров команда занимает 17-е место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Скотт Паркер Юрген Клопп
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