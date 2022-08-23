Клопп – о трансфере нового полузащитника: «Я не тот человек, которого нужно спрашивать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал необходимость приобретения в команду ещё одного полузащитника. Напомним, что в данный момент в лазарете мерсисайдцев находятся Наби Кейта, Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кёртис Джонс.

«Очень тяжело ответить. Я не тот человек, которого нужно спрашивать. Как тренеру, мне хочется иметь в составе больше футболистов, которые доступны на матч», – сказал Клопп на пресс-конференции после матча с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Ливерпуль» до сих пор не выиграл ни одного матча на старте сезона АПЛ. В данный момент в активе команды два очка в трёх играх.