«Борнмут» продлил контракт с футболистом, который недавно излечился от рака

«Борнмут» объявил о продлении контракта с полузащитником Дэвидом Бруксом, у которого осенью прошлого года был диагностирован рак.

Ранее сообщалось, что Брукс успешно прошёл лечение от лимфомы второй степени.

Новое соглашение 25-летнего вингера с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает валлийца в 16 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Чемпионшипа (втором по силе дивизионе Англии) футболист провёл семь матчей, отметившись одним забитым голом. Также на счету Брукса два мяча в двух встречах Кубка английской лиги.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Борнмут» выступает в АПЛ. Свой следующий матч команда Брукса проведёт 27 августа против «Ливерпуля». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.