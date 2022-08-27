Эллиот: «Хочу помочь Салаху выиграть «Золотую бутсу»

Вингер «Ливерпуля» Харви Эллиот поделился мыслями о матче Премьер-лиги против «Борнмута» (9:0).

19-летний футболист вышел в стартовом составе, отметившись одним забитым мячом.

«Сейчас мы чувствуем облегчение – мы показали свой уровень людям, которые в нас сомневались. Забить гол на «Энфилде» – моя мечта, ставшая реальностью.

Я хочу помочь Мо [Мохамеду Салаху] выиграть «Золотую бутсу», поэтому делаю всё возможное, чтобы ассистировать ему. Увы, сегодня был не его день.

Надеюсь, в среду мы тоже добьёмся успеха – возможно, забьём не так много голов, но победим», – цитирует BBC Харви Эллиота.