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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пропустивший девять голов от «Ливерпуля» «Борнмут» установил новый антирекорд АПЛ после четырёх туров

 
30 Августа 2022 • 18:20 Комментировать
Ливерпуль
9:0
Борнмут
окончен

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Борнмут» попал под каток разозленного отсутствием побед в первых трех матчах «Ливерпуля». В результате, пропустив девять мячей, «Борнмут» получил разницу в минус четырнадцать голов после четырех матчей чемпионата - два забитых, четырнадцать пропущенных. Это - новый антирекорд английской Премьер-лиги после первых четырех туров чемпионата.

В пятом туре английской Премьер-лиги «Борнмут» сразится дома с «волками» из Вулверхэмптона, эта встреча состоится в последний день последнего летнего месяца - 31 августа, уже в ближайшую среду.

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Ливерпуль Борнмут
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