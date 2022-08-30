Пропустивший девять голов от «Ливерпуля» «Борнмут» установил новый антирекорд АПЛ после четырёх туров

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Борнмут» попал под каток разозленного отсутствием побед в первых трех матчах «Ливерпуля». В результате, пропустив девять мячей, «Борнмут» получил разницу в минус четырнадцать голов после четырех матчей чемпионата - два забитых, четырнадцать пропущенных. Это - новый антирекорд английской Премьер-лиги после первых четырех туров чемпионата.

В пятом туре английской Премьер-лиги «Борнмут» сразится дома с «волками» из Вулверхэмптона, эта встреча состоится в последний день последнего летнего месяца - 31 августа, уже в ближайшую среду.