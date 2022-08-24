Борьба за чемпионство под вопросом: Что творится с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» выдал ужасное начало в Премьер-лиге, ни разу не выиграв в трёх стартовых матчах. Подопечные Юргена Клоппа отстают от «Манчестер Сити» уже на пять очков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что происходит.

Накануне начала сезона в Премьер-лиге все предвкушали новую захватывающую гонку «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» за чемпионский титул. Тем более что мерсисайдцы выиграли очный матч за суперкубок страны. Однако старт для подопечных Юргена Клоппа вышел обескураживающим: 2 ничьи, 1 поражение и уже «-5» от «дружины Хосепа Гвардиолы. В чём причины неудач «Ливерпуля»?

Травмы и другие кадровые потери

В «Ливерпуле» целый стартовый состав игроков не смог принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед». Причём состав довольно боеспособный даже по меркам Английской премьер-лиги: Каомхин Келлехер, Келвин Рамзи, Ибраима Конате, Жоэль Матип, Кертис Джонс, Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Кайд Гордон, Диого Жота, а Роберто Фирмино только-только восстановился. Добавим к ним Дарвина Нуньеса. Уругваец не травмирован, а лишь дисквалифицирован по своей же глупости, но это не меняет главного.

Юрген Клопп на старте сезона столкнулся с тяжёлыми кадровыми проблемами. В матче против «Манчестер Юнайтед» на скамейке из игроков группы атаки был только Фабиу Карвалью.

Кейта уже в общей группе. Жота и Джонс могут вернуться к тренировкам к концу месяца, Тьяго, Матип и Конате выбыли как минимум до середины сентября, а Окслейд-Чемберлен – ещё дольше. Клоппу остаётся надеяться, что больше никто из строя не выпадет в ближайшее время.

Застой в полузащите

Многие аналитики уже давно говорят, что «Ливерпулю» нужна свежая кровь в среднюю линию. Клопп с этим, правда, не согласен, и клуб не искал усиление полузащиты этим летом, и, кажется, зря. В стартовых матчах сильно бросается в глаза отсутствие креатива. Джеймс Милнер продолжает носиться, как и Джордан Хендерсон, однако они никогда и не славились тонкой игрой.

«Ливерпуль» хочет обновить полузащиту естественным путем, но те же Карвалью и Эллиотт пока ещё слишком молоды, чтобы на них делать серьёзную ставку. Вспомним, что Кейта вообще в Англии играет так, что его уход прогнозируют каждое трансферное окно, а Окслейд-Чемберлен слишком травматичен.

«Ливерпуль» гордится, что не делает трансферы просто так. Тем не менее в атаке за последние пару лет они собрали новое полноценное трио на будущее (по крайней мере на бумаге). В то же время в полузащите играют 36-летний ветеран и несколько юнцов без серьёзного опыта.

Отсутствие Мане

Летом уход Мане не выглядел нерешаемой проблемой, но вот сезон стартовал, и его отсутствие слишком заметно. Отчасти это связано травмой и дисквалификацией Жоты, которые оставили Клоппа с ограниченным количеством футболистов в атаке. Однако мы ещё успели увидеть, что немец решил перестраивать игру в атаке, а не пытаться заменить сенегальца по позиции.

Нуньес показал свой талант, и есть уверенность, что у него всё сложится на «Энфилде». Однако перестройка атаки с ярко выраженной «девяткой» займёт время, а тут вернёмся к предыдущему тезису. Если бы у мерсисайдцев была возможность спокойно осуществить эту революцию, то всё было бы менее болезненно. Сейчас же «Ливерпуль» имеет и кризис в полузащите, и кризис в атаке. Многовато потрясений сразу.

Постоянно приходится отыгрываться

Это не причина, а следствие чего-то. Чего именно – сказать сложно, но факт остаётся фактом. «Ливерпуль» в нынешнем сезоне Премьер-лиги ещё ни разу не вёл в счёте. В первом туре против «Фулхэма» мерсисайдцы дважды проигрывали по ходу матча, с «Кристал Пэлас» однажды, а с «МЮ» и вовсе устроились на 0:2.

В чём причина – это лучше всего должен понимать сам Клопп. Это может быть самоуверенность, плохая физическая форма или психологическая, неправильный тренерский план на игру, а возможно, и всё вместе. Причём началось это ещё в прошлом сезоне – в последних четырёх турах того чемпионата «Ливерпуль» также неминуемо оказывался в ситуации догоняющего. Если ещё добавить финал Лиги чемпионов…

Так или иначе, «Ливерпулю» надо срочно решать эту проблему. Очень сложно постоянно выдавать камбэки. В прошлом сезоне это более или менее удавалось, а вот в этом нет, и мы видим результат.

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Плохая форма лидеров

Лидеры «Ливерпуля» на старте сезона оказались в плохой форме. Виргила ван Дейка уничтожает Александар Митрович из «Фулхэма», а потом голландец забывает про Джейдона Санчо. Трент Александер-Арнольд с трудом справляется с Элангой. Джордан Хендерсон выглядит бледной тенью, но все равно выходит на поле, оставляя в запасе Фабиньо, который, значит, ещё хуже сейчас. Алиссон не выручает, и даже неутомимый Энди Робертсон выглядит уставшим.

«Ливерпуль» выглядит не готовым к сезону. Клопп ждёт возвращения выбывших игроков, но главная проблема – это их форма. Мерсисадйцам надо срочно набирать форму, пока что команда не похожа сама на себя, и это является огромной проблемой.

Психологическая опустошённость

На самом деле большой вопрос, в каком психологическом состоянии находится «Ливерпуль». В прошлом сезоне команда мечтала выиграть квадрупл, но ограничилась лишь двумя трофеями. Причём два главных турнира мерсисайдцы проиграли. В прошлом сезоне подопечные Клоппа отдали все силы, но успеха не добились. Большой вопрос, есть ли сейчас у команды тот же настрой. «Рубиться» 63 матча, быть на расстоянии 180 минут от двух важнейших трофеев, но остаться без них – такое быстро не проходит.

Видно, что в команде сейчас творится что-то не то. Одни игроки хотят уйти и уходят, другие остаются и ругаются друг с другом. «Ливерпулю» надо срочно успокоиться и собраться. В ближайшем туре соперником будет «Борнмут» – прекрасная возможность спокойно победить и выдохнуть.

Роман Андреев