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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Паркер – о матче с «Ливерпулем»: «Мы сыграем с командой, которая хочет дать реакцию»

 
26 Августа 2022 • 14:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
1 1.11 X 9.50 2 23.00
27.08 17:00

Главный тренер «Борнмута» Скотт Паркер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» на «Энфилде». Напомним, что команда Юргена Клоппа не одержала ни одной победы в трёх стартовых турах нового сезона Английской премьер-лиги.

«Мы сыграем против команды мирового класса. У них исключительный тренер. Нам предстоит сыграть с командой, которая наверняка хочет дать реакцию», – сказал Паркер на пресс-конференции.

Напомним, что Скотт Паркер возглавил «Борнмут» в прошлом сезоне и с первой же попытки вернул «вишенок» в элитный дивизион. В первом туре АПЛ команда заработала три очка в матче с «Астон Виллой», но затем потерпела два поражения подряд.

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ЛИВЕРПУЛЬ БОРНМУТ
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