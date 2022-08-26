Паркер – о матче с «Ливерпулем»: «Мы сыграем с командой, которая хочет дать реакцию»

Главный тренер «Борнмута» Скотт Паркер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» на «Энфилде». Напомним, что команда Юргена Клоппа не одержала ни одной победы в трёх стартовых турах нового сезона Английской премьер-лиги.

«Мы сыграем против команды мирового класса. У них исключительный тренер. Нам предстоит сыграть с командой, которая наверняка хочет дать реакцию», – сказал Паркер на пресс-конференции.

Напомним, что Скотт Паркер возглавил «Борнмут» в прошлом сезоне и с первой же попытки вернул «вишенок» в элитный дивизион. В первом туре АПЛ команда заработала три очка в матче с «Астон Виллой», но затем потерпела два поражения подряд.