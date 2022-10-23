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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» обыграл новую команду Талалаева, оставив «Торпедо» на последней строчке РПЛ

23 Октября 2022 • 20:55 Комментировать
Ахмат
1:0
Торпедо Москва
окончен

«Ахмат» и «Торпедо» сошлись в 14-м туре РПЛ.

Протокол игры  
Ахмат1:0Торпедо Москва
(1:0) Конате Мохамед II41'  
Шелия ГиоргиБогосавац МирославСемёнов АндрейБыстров МаратХарин ЕвгенийШвец АнтонКамилов ВладиславСадулаев Лечи 69' (Трошечкин Александр ( 69') Олейников ИванБериша Бернард 75' (Карапузов Владислав ( 75') Конате Мохамед II
Запасные: Кадыров АбубакарЖуравлёв ЮрийИналкаев АбубакарНижич ЗоранТашаев РизванФольмер КириллАгаларов ГамидИбишев Турпал-АлиИльин ВладимирОпарин Михаил
Довбня АлександрНетфуллин РавильЛе Таллек ДамьенПрошкин ЕгорСмольников Игорь  29' 46' (Эркинов Хожимат ( 46') Самсонов Артём Владимирович 82' (Лаптев Денис ( 82') Енин Иван 46' (Кожемякин Олег ( 46') Савич Игор  76'Караев ДавидЧурич Марио 68' (Каймаков Михаил ( 68') Лебеденко Игорь 46' (Турищев Максим ( 46')
Запасные: Коста МаркРоганович БоянСултонов МухаммадРейхмен БогданШапич СтефанБабурин Егор
23 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

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«Ахмат» под руководством Сергея Ташуева чередует победы и поражения, причём поражения от одного обидчика. Обыграли «Динамо» - проиграли «Оренбургу» в РПЛ, обыграли «Краснодар» в гостях – проиграли «Оренбургу» дома, но уже в Кубке России. Как мы видим, лучше у грозненцев получаются матчи с более грозными соперниками. Этим и могла насторожить игра против «Торпедо», занимающего последнюю строчку.

Есть и ещё более мощная интрига – тренирует «автозаводцев» теперь никто иной, как бывший наставник «Ахмата» Андрей Талалаев. Правда, в Грозный он не прилетел. Поговаривают, что из-за некого конфликта с бывшим клубом. А зря, пропустил довольно интересное зрелище. Особенно резво команды начали. Уже на второй минуте Бернрд Бериша после заброса из глубины вывалился на угол штрафной площади и опасно пробил – Довбня спас.

В ответной атаке буквально чудом не забил Лебеденко. Самсонов с левого фланга вывернул шикарный кросс, все пролетели мимо, а Игорь замыкал дальнюю штангу, но умудрился с четырёх метров пробить выше ворот. В похожем стиле, только из чуть менее выгодной позиции, промахнулся Караев, тоже замыкавший дальнюю штангу. Давид тоже не смог подстроиться и пробить в створ.

«Торпедо» получил и право на пенальти, но совсем ненадолго. Лебеденко убежал на свидание с Шелии, легонько получил сзади от Быстрова и рухнул на газон. Артём Чистяков долго ждал подсказки, потом сам сбегал к монитору и в итоге отменил и пенальти, и жёлтую карточку Быстрову. Кажется, именно этот момент стал переломным. Ударный отрезок «Торпедо» так и не обрёл видимых очертаний на табло, а вот «Ахмат» инициативу перехватил и стал поддавливать.

Плоды появились за 4 минуты до конца первого тайма. Конате практически от лицевой линии замкнул кросс Камилова, вогнав мяч под перекладину (в стиле Аршавина на Евро-2008) и открыл счёт – 1:0. Во втором тайме игра явно поскучнела, может виной тому большое количество перестановок («Торпедо» в перерыве провело целых три), может «Ахмат» решил грамотно довести матч до победы и засушить игру.

У гостей был момент чтобы спасти ничью, но Олег Кожемякин, сначала грамотно продавивший Андрея Семёнова, далее пробил точно в голкипера. В концовке ещё команды обменялись неточными ударами из выгодных позиций (Трошечкин – Караев), на том и разошлись. Скучнейший второй тайм так и не изменил расстановку сил. «Ахмат» Сергея Ташуева одержал минимальную победу над новой командой Андрея Талалаева и оставил «Торпедо» на последней строчке.

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Торпедо Москва Ахмат
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